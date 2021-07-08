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İSLAM 08.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-08 05:38:00 -
08.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌۙ

 ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌۚ 

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌۙ 

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌؕ 

اُو۬لٰٓئِكَ هُـمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“O gün birtakım yüzler parıldar;"

"Güleçtir, müjde almıştır."

"Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş;"

"Kapkara kesilmiştir."

"İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır.

 (Abese Suresi; 38-39-40-41-42)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

Bir önceki sûrede (Nâziât 79/8-9) kıyamet ve mahşerin dehşetinden dolayı bütün kalplerin korkudan neredeyse yerinden oynayacağı, gözleri korku bürüyeceği bildirilmişti.

Abese sûresinin bu son âyetlerinden anlıyoruz ki inkârcı ve isyankârların korku, kaygı ve perişanlıkları devam ederken, müminlerin durumları aydınlanınca kalplerindeki korku ve kaygının yerini ferahlık ve sevinç alacak, bu sevinç yüzlerine yansıyacaktır.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım satımını haram kılmıştır."

(Buhârî, Büyu' 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)

 

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