08.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌۙ
ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌۚ
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌۙ
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌؕ
اُو۬لٰٓئِكَ هُـمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
“O gün birtakım yüzler parıldar;"
"Güleçtir, müjde almıştır."
"Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş;"
"Kapkara kesilmiştir."
"İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır.”
TEFSİRİ:
Bir önceki sûrede (Nâziât 79/8-9) kıyamet ve mahşerin dehşetinden dolayı bütün kalplerin korkudan neredeyse yerinden oynayacağı, gözleri korku bürüyeceği bildirilmişti.
Abese sûresinin bu son âyetlerinden anlıyoruz ki inkârcı ve isyankârların korku, kaygı ve perişanlıkları devam ederken, müminlerin durumları aydınlanınca kalplerindeki korku ve kaygının yerini ferahlık ve sevinç alacak, bu sevinç yüzlerine yansıyacaktır.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım satımını haram kılmıştır."
(Buhârî, Büyu' 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)