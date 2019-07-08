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08.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 06:01
08.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَث۪يراً وَنِسَٓاءًۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَٓاءَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامَۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يباً

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan  rabbinize itaatsizlikten sakının.

  Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. 

 Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. 

  (Nisa Suresi, âyet:1)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

''Hayırlı işler yapmakta acele ediniz!

  Yakında karanlık gece parçaları gibi fitneler ortaya çıkacaktır.

  Kişi mü'min olarak sabahlayıp, kafir olarak geceler, mü'min olarak geceler,  kafir olarak sabahlar.

  Bir parça dünya malı için dinini satar.'' 

  (Müslim)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 06:01
  1. 08.07.2019 Günün âyet ve hadisi

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