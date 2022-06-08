08.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَلَّذٖينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدٖيدٌؕ وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبٖيرٌࣖ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnkâr edenler için çetin bir azap vardır; iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır."



(Fâtır Suresi - 7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"Dört dua vardır ki, redde uğramaz:



- Evine dönene kadar hacca gidenin duası,

- Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası,

- Şifa buluncaya kadar hastanın duası,

- Mü'minin mü'mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua.



Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü'minin mü'mine gıyabında yaptığı duadır."



(Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1/463, no: 915)