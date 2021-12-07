  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 07.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-12-07 07:45:00 -
07.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَنَضَعُ الْمَوَازٖينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـٔاًؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَاؕ وَكَفٰى بِنَا حَاسِبٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez.

 Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız.

 Hesap görücü olarak biz yeteriz."

 (Enbiyâ Suresi - 47)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

İnsanlar umumiyetle bu dünyada adaletin her zaman kusursuz işlemediğini; sık sık zalimlerin haklı, mazlumların haksız yerine konulduğunu görmekte ve yaşamaktadırlar.

Âyette bu adaletsizliğin âhirette mutlaka telâfi edileceği veciz bir dille ifade edilerek, özelde Mekke putperestlerine, genelde de benzer zihniyet ve yaşayışa sahip olan bütün insanlara asla dikkatten uzak tutulmaması gereken bir uyarıda bulunulmaktadır (âhiret mahkemesinde amellerin ölçülüp tartılması konusunda bk. A‘râf 7/8-9).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 682

 



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Dört dua vardır ki, redde uğramaz:

- Evine dönene kadar hacca gidenin duası,
- Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası,
- Şifa buluncaya kadar hastanın duası,
- Mü'minin mü'mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua.

Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü'minin mü'mine gıyabında yaptığı duadır."

(Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1/463, no: 915)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin
Ekonomi

Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin

Sırbistan Turizm Bakan Yardımcısı Dunya Ceniç, "Sadece geçtiğimiz 9 ay içerisinde, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı 35 bini buldu..
Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!
Gündem

Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in gözaltına alındığını iddia eden Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, haberini doğrulatamadığı gerekç..
Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!
Sağlık

Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!

Günlük yaşamı da etkileyen anksiyete bozuklukları, birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay