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06.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:53
06.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَٓابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. 

 Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. 

 Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler." 

 (Nahl Suresi, âyet:61)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır.”

(Nesai, Adabul-kudat, 1)



 

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:53
  1. 06.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nahl 61
  3. haksızlık
  4. cezalandırmak
  5. nurdan minber

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