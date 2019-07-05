05.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Temmuz 2019 Cuma 07:44
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُٓ اِلَيْكُمْۜ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِه۪ وَيُعْظِمْ لَـهُٓ اَجْراً
"İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur.
Evet, kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir."
(Talak Suresi, âyet:5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Mü’min, (kolayca) kaynaşılan kişidir. (İnsanlarla) kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur."
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2, 400)
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