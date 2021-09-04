  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
6 fakültenin adı değiştirildi
Ankara'da korku dolu anlar! Bina boşaltıldı
Meksika sel felaketiyle boğuşuyor
ABD'den İranlı isimlere yaptırım
İSLAM 04.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-04 06:07:00 -
04.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَلْيَضْحَكُوا قَلٖيلاً وَلْيَبْكُوا كَثٖيراًۚ جَزَٓاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kazandıkları günahın cezası olarak; artık az gülsünler, çok ağlasınlar!"

(Tevbe Suresi - 82)            

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Resûl-i Ekrem bir müslümanın cenazesi defnedildikten sonra kabri başında bir süre durur ve etrafındakilere şöyle derdi:

“Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyiniz ve sorulanlara şaşırmadan cevap verebilmesi için dua ediniz; zira şu   anda o sorguya çekilmektedir”

(Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 69; krş. Tirmizî, “Cenâiz”, 70).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay