04.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَلْيَضْحَكُوا قَلٖيلاً وَلْيَبْكُوا كَثٖيراًۚ جَزَٓاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kazandıkları günahın cezası olarak; artık az gülsünler, çok ağlasınlar!"

(Tevbe Suresi - 82)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Resûl-i Ekrem bir müslümanın cenazesi defnedildikten sonra kabri başında bir süre durur ve etrafındakilere şöyle derdi:



“Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyiniz ve sorulanlara şaşırmadan cevap verebilmesi için dua ediniz; zira şu anda o sorguya çekilmektedir”

(Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 69; krş. Tirmizî, “Cenâiz”, 70).