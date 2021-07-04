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İSLAM 04.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-04 05:13:00 -
04.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًاۚۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَدًا بَع۪يدًاۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاللّٰهُ رَؤُ۫فٌ بِالْعِبَادِ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Kıyâmet günü herkes dünyada iken yaptığı iyilik ve kötülükleri önünde hazır bulacak; ama kendisi ile günahları   arasında çok uzun bir mesafe olmasını isteyecek. Allah sizi azabından sakındırıyor.

 Çünkü Allah, kullarına çok şefkatlidir."

 (Âl-i İmran Suresi, 30)            (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

Burada “tergîb” (özendirme) ve “terhîb” (caydırma) bir arada yer almış, bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra, bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir.

Kişinin önünde hazır bulacağı şey, davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır. Başka âyetlerde, dünya hayatında kulların yaptıkları bütün işlerin görevli melekler tarafından kayda geçirildiği (Enbiyâ 21/94; Kaf 50/18; Zuhruf 43/80) ve kıyamet gününde bu amellerin insana açılmış bir kitapta gösterileceği (İsrâ 17/13-14) bildirilmiştir.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Peygamberimiz (asm) buyurmuştur ki;

“İmanınızı yenileyin."

"Yâ Rasûlallah, îman da eskir mi?"

"Evet! Elbisenin eskidiği gibi içinizdeki iman da yıpranır ve eskir. Kalbinizdeki imanı yenileyin."

"İman nasıl yenilenir ey Allah’ın Rasûlü?"

"Kelime-i Tevhîd (Lâ ilâhe illallah) ile."

(Müsned, II/359; et-Terğîb ve’t- Terhîb, II/415)

 

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