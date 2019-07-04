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04.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Temmuz 2019 Perşembe 07:30
04.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَٓاءَنَاۜ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّع۪يرِ

"Onlara, "Allah’ın indirdiğine uyun" denildiğinde, "Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız" dediler.

  Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa!"

 (Lokman Suresi, âyet:21)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler. 

  Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan   sonra ruhunu al.' derler." 

(Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 07:30
  1. 04.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Lokman 21
  3. Kabirdeki yakınımız
  4. iyi işler
  5. kötü işler
  6. atalarının dini

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