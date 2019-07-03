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03.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 05:45
03.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْع۪ينَ رَجُلاً لِم۪يقَاتِنَاۚ فَلَمَّٓا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّايَۜ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَـهَٓاءُ مِنَّاۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَۜ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَٓاءُ وَتَهْد۪ي مَنْ تَشَٓاءُۜ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِر۪ينَ

 Mûsâ tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden yetmiş adam seçti.

 Onları o müthiş deprem yakalayınca Mûsâ dedi ki:

 "Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin.

  İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?

  Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin.

  Sen bizim velîmizsin.

  Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin.

 (Â'raf Suresi, âyet:155)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti."  

 (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

 

 
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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 05:45
  1. 03.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Â'raf Suresi 155
  3. içimizdeki beyinsizler
  4. kadınlaşan erkekler
  5. erkekleşen kadınlar

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