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02.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Temmuz 2019 Salı 08:54
02.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلُوطاً اِذْ قَالَ لِقَوْمِه۪ٓ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَم۪ينَ 

اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَٓاءِۜ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 

"Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: "Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?"

"Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz."

 (A'raf Suresi, âyet:80-81)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLARASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah, erkeğe yahut kadına arkasından gelen kimseye asla bakmaz’ buyurdu.”

(Nesei İşretü’n-Nisa 115, Tirmizi 1165, İbnu’l-Carud 729, İbni Hibban 4203, Albânî, Zifaf 105)

Not: Geçmişte olmayıp zamanımızda ortaya çıkan öldürücü aids hastalığı gibi hastalıklar ve salgınlar fuhuş sebebiyledir.

İğrençliği, kötülüğü ve tehlikesi sebebiyle bu günahı işleyenleri Allah-u Teâlâ, şu dört çeşit cezayla cezalandırmıştır.

1) Gözlerini kör eder,

2) Ülkelerinin altını üstüne getirir,

3) Üzerlerine sert taşlar yağdırır ve

4) Bir çığlık gönderir.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:54
  1. 02.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Livata ayeti
  3. homeseksüeller
  4. erkek erkeğe cinsel

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