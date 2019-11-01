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İSLAM

01.11.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

2019-11-01 07:44:00 -
01.11.2019 Günün âyet ve hadisi



اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّـَٔاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِۙ سَوَٓاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini, eşit olarak iman edip dünya ve âhiret için yararlı   işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar?

 Hükümleri ne kadar yanlış!"

 (Casiye Suresi, âyet: 21)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir.”

(Kenzü’l-Ummal, III/238, hn: 6336)

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Yorumlar

Metin sen

Günün ayeti gün bitene kadar ilk manşette görülmeli hayırlı cumalar olsun
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