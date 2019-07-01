0553 313 94 23

01.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:54
01.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَم۪يعاًۜ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ

 De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım!

 Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar;

 Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

 (Zümer Suresi, âyet:53)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLARASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”

(Ebû Dâvûd)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:54
  1. 01.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Zümer 53. ayet
  3. Allah'dan ümit kesmemek
  4. aile geçimi
  5. Kişiye günah olarak yeten şey nedir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem lezzetli hem sağlıklı: Detoks greyfurt salatası
    1. Hem lezzetli hem sağlıklı: Detoks..
    2. (Özel) Yıldız Çini ve Porselen..
    3. Doğu’da hava sıcaklığı düşüyor
    4. Altunizade metrobüs durağındaki..
    5. Kayserispor Yönetimi görev dağılımı..
    6. Çeyiz parası nasıl alınır kimlere..
    7. Anadolu’nun renkleri Altındağ’da
    8. Partide istifa depremi! Art arda..
    9. Altındağ’da öncelik temizlik
    10. 50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca..
    11. Sözcü Çelik: “Vatandaşlarımızı derhal..
    12. İş makinesi seyir halindeyken yandı
    13. Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri..
    14. Umut Güneş kimdir nereli ve kaç..
    15. Notaların prensesi Nehir yine birinci
    16. Selfie çekerken kayalıklardan düşen..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırları
    19. Kayısı üreticisi sezonu mutlu bitirdi
    20. Aliağa’da yol kenarındaki otluk alanda..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi
    Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor