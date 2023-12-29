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Sosyal Medya 0,02 liralık şaka gibi indirim! Zincir markette 'pes' dedirten etiket kurnazlığı
Sosyal Medya

0,02 liralık şaka gibi indirim! Zincir markette 'pes' dedirten etiket kurnazlığı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:48:00 - 2023-12-29 21:02:52
0,02 liralık şaka gibi indirim! Zincir markette 'pes' dedirten etiket kurnazlığı

2024 yılı asgari ücretin 17 bin lira olmasının ardından bazı zincir marketler fırsatçılık yapmaya başladı. Hükümetin aldığı önlemlere karşı yıl sonuna kadar birçok ürün fiyatı sabit kalırken, bir zincir markette indirim adı altında yapılan etiket oyunu sosyal medyada 'yok' artık dedirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin açıklanmasının hemen sonrasında zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişiklikleri dikkat çekti. 

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı indirim oyunu ise tartışmaya neden oldu.

0,02 liralık sözde indirim

Bir zincir marketin çamaşır sepeti ürününde 59,97 lira olan fiyatı 0,02 liralık indirimle 59,95 liraya düşürdüğü etiket fotoğrafı tepki çekti. 

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