0 KM Oto'daki cazip kampanyalar 2. el Oto'yu baskılamaya devam ediyor

Türkiye 0 Km Otomobil ve Hafif Ticari araç satışları, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9.77 oranında artarak 75.362 adet olarak gerçekleşti. Böylece, tüm zamanların en iyi ikinci Ocak ayı satışı gerçekleşirken gövde tipi SUV araçların payı geçen yıl Ocak ayına göre üç puan artışla %60.3 oldu. Hibrit ve elektrikli araçların pay artışı da devam ederken, geçen yıl Ocak ayında %40.7 olan pazar payları 2026 Ocak ayında %49.2’ye yükseldi. Son 3 yıldır rekor kıran satışların ardından, 2026 Ocak ayında da devam eden güçlü satış adetlerinin, aylık %7.45 artış ile yatırımcısına en çok kazandıran altının servet etkisi ile arz esnekliğine bağlı olarak devam ettiği şeklinde yorumlandı.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. El Oto satışlarında, 2025 Ocak ayına göre %10, geçen aya göre ise de %20 düşüş yaşandı. 2. El Oto satıcıları, söz konusu düşüşte Avrupa’dan yönlendirilen arz fazlası ile düzenlenen agresif kampanyalara bağlı cazip fiyatların da etkili olduğu yorumunu yapmaktadırlar.

Diğer taraftan, Türk Otomotiv Sektörü’nün Ocak ayı üretim, ihracat ve ithalat verileri incelendiğinde, toplam üretimde %5.2, otomobil üretiminde % 17.2 düşüş, toplam ihracatta %17.2, otomobil ihracatında %27.6 düşüşe karşın toplam ithalatta %5.1, otomobil ithalatında ise %3.5 artış yaşanması da arz fazlasını teyit etmektedir.

Ticari araçlarda, ekonomik faaliyetlerde yaşanan dalgalanmanın etkileri görülmeye devam ediyor.

2025 yılı Ocak-Nisan arasında yukarı yönlü güçlü bir seyir izleyen ticari araç satışları Mayıs ve Haziran’da düşüş yaşamasına rağmen Eylül ayında tekrar yükselmiş; ancak yılın geri kalanında daralma görülmüştü. Ocak ayına da son 1 yılın en düşük satış adetleri ile başlayan 2. El Ticari Oto daralmaya devam etti.

Rapordaki verilere göre;

0 KM Oto’da Yılsonu Kampanyalarının Etkisi İkinci El Otomobil Pazarında Ocak Ayında Dengelenmeye Başladı

İkinci el otomobil pazarında Ocak ayında belirgin bir yavaşlama yaşandı. Ocak satış adetleri 300.410 olarak gerçekleşirken, Aralık ayına göre %20 düşüş kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise satışlar %10 geriledi. Ocak verisi, yıl sonu hareketliliğinin ardından yeni yılda piyasanın yeni araç kampanyalarının da etkisi ile daha temkinli bir denge arayışına girdiğine işaret ediyor. Aralık ayında satışlar 385.141 seviyesine çıkarak aylık bazda %6 artmış, bir önceki yıla göre ise %2 yükselmişti. Ocak’taki geri çekilme, özellikle yıl kapanışı sonrası normalleşme etkisinin satış adetlerine doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Piyasa Normalleşirken Tempo Düştü, Stokta Kalma Süresi İki Gün Uzadı

2026 Ocak ayında ikinci el pazarında satış temposundaki düşüş, stok devir hızına da yansıdı. Ortalama stokta kalma süresi Aralık’ta 45 gün seviyesindeyken Ocak’ta 47 güne çıktı (+2 gün). Artış yalnızca pazar ortalamasında değil, ana kırılımlarda da görülüyor. Binek araçlarda ortalama stokta kalma süresi 45 günden 47 güne, ticari araçlarda ise 43 günden 47 güne yükseldi. Özellikle ticari segmentteki +4 günlük sıçrama, Ocak ayında talep tarafındaki yavaşlamanın en net sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ocak Ayında Hafif Ticari Araç Satışlarındaki Daralma Devam Etti. Son 3 Ay Satışları Bir Önceki Yıla Göre %14,4 Geriledi

İkinci el hafif ticari pazarında geçen yıla kıyasla daralma devam etti. Kasım ayında, önceki yılın aynı dönemine göre %15 gerileyen pazar, Aralık ayında %10, Ocak ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %18,5 geriledi. Üç aylık toplamda, ikinci el hafif ticari satışları 173.310 adetten 148.373 adede inerek %14,4 daraldı. Bu görünüm, hafif ticari segmentte talebin yıl başına daha zayıf bir tempoyla girdiğine işaret ediyor.

İkinci El Fiyatları Yıllık Bazda Enflasyona Paralel Artış Gösterdi. Yıllık Artış %28-%34 Bandında Seyretti

2026 Ocak ayında ikinci el otomobil fiyatları, segment bazında belirgin bir yıllık artış gösterdi. 2025 Ocak ayı 100 baz alındığında, 2026 Ocak’ta endeks B segmentinde 128, C segmentinde 134, D segmentinde 132 seviyesine ulaştı. TÜİK’in açıkladığı Ocak 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde yıllık artış %30,65 oldu. Bu çerçevede ikinci el fiyat endeksindeki yıllık değişim, TÜFE’nin yıllık artış bandıyla paralel bir görünüm sergiledi.