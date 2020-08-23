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Aktüel Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti
Aktüel

Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:57:59 -
Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a doğru gönderilen patlayıcı yüklü İHA'nın sabah saatlerinde Yemen semalarında etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, olaya ilişkin detaylı bilgi vermedi. Husilerden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, perşembe gününden bu yana Husiler tarafından Suudi Arabistan'a doğru atılan balistik füzeler ve İHA'ların imha edildiğini açıklıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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