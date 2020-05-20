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Yemen ordusu, Sana'nın doğusundaki 6 askeri noktayı geri aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:20:46 -
Yemen ordusu, Sana'nın doğusundaki 6 askeri noktayı geri aldı

SANA (AA) - Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde İran destekli Husilerle yapılan çatışmaların ardından 6 stratejik noktada denetimin sağlandığını duyurdu.

Orduya ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'nci Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Muhammed Mişli, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birliklerin sahada ilerleme kaydettiğini, Sana'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Nihm ilçesinde bazı dağlık bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.

Mişli, operasyonlar sırasında Ed-Dahil, El-Alak, Er-Ramet, El-Agar, Safra Şennen ile Ed-Deşuş bölgelerinde denetimin sağlandığını aktardı.

Husi milislerin daha önce bu bölgelerde konuşlandığını, vatandaşların evlerini ve çevre bölgeleri hedef aldıklarını belirten Mişli, ordu birliklerinin ilerlemesi kapsamında çatışmaların devam ettiğini, Nihm'e bağlı stratejik Buhra Dağı yönünde direnişin olduğunu belirtti.

Mişli, birliklerin bölgede 11 kilometre kadar ilerlediğini, çatışmalarda milislerin büyük zayiat verdiğini aktardı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu 18 Mayıs'ta Nihm ilçesinde stratejik askeri noktaları ele geçirdiğini ve çatışmalarda 20 Husi milisin öldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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