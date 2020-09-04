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Aktüel Van ve Hakkari'de Kovid-19 denetimi
Aktüel

Van ve Hakkari'de Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:34:07 -
Van ve Hakkari'de Kovid-19 denetimi

VAN/HAKKARİ (AA) - Van ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimler yapıldı.

Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ile çarşı merkezindeki denetimlere katıldı.

Vali Bilmez, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyararak tedbirli olunmasını istedi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent ve ilçelerin tamamında ekiplerin denetimler yaparak vatandaşları salgına karşı uyardığını söyledi.

Kentte düğünlerin sadece nikah töreni şeklinde yapılabileceğini anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Düğün törenlere müsaade edilmiyor. Nikah törenleri de iki saatte tamamlanmak zorunda. Tüm düğünlere gözlemci gönderiyoruz. Bulaş en çok düğünlerde olmakta. Bu konuda bir duyarlılık bekliyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduk. 24 saat esasına göre nöbet tutuluyor. Pozitif vakaların hastane acillerinde beklemelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini aradıklarında sağlık ekiplerimiz evde muayene yapıyor. Burada numuneler alınıp laboratuvar ortamında testi yapılıyor. 128 mobil ekip oluşturuldu. Her ekipte bir doktor var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda artış var. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hastane doluluk oranımız çok fazla değil. Yatak sayısı yeterli."

Hakkari'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın katıldığı denetimlerde Cumhuriyet ve Bulvar caddelerinde vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.

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