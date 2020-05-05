Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler Gazze'ye giriş yapmaya başladı
GAZZE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle sınır kapıları kapatıldığı için Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.
Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'de mahsur kalan Filistinlilerden 142'sinin Beyt Hanun Sınır Kapısından Gazze'ye giriş işlemlerinin başladığını belirtti.
Bezm, Gazze'ye giriş yapanların, Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı 21 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, 30 Nisan'da Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin pazar gününden itibaren ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.
Filistin-Ürdün arasındaki sınır kapıları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayında kapatılmıştı.