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Aktüel

Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler Gazze'ye giriş yapmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:28:25 -
Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler Gazze'ye giriş yapmaya başladı

GAZZE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle sınır kapıları kapatıldığı için Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'de mahsur kalan Filistinlilerden 142'sinin Beyt Hanun Sınır Kapısından Gazze'ye giriş işlemlerinin başladığını belirtti.

Bezm, Gazze'ye giriş yapanların, Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı 21 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 30 Nisan'da Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin pazar gününden itibaren ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Filistin-Ürdün arasındaki sınır kapıları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayında kapatılmıştı.

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