Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de 3 bin 800 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka sayısının da 58 bin 855'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 7 bin 909'a ulaştı.



