Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
- Ülkede son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 800 yeni vaka tespit edildi
AMMAN (AA) - Ürdün'de 3 bin 800 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka sayısının da 58 bin 855'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 7 bin 909'a ulaştı.