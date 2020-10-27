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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

- Ülkede son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 800 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:59:24 -
Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de 3 bin 800 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka sayısının da 58 bin 855'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 7 bin 909'a ulaştı.


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