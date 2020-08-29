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Aktüel Suriye sınırında kaçakçıların saldırısına uğrayan 4 Lübnan askeri yaralandı
Aktüel

Suriye sınırında kaçakçıların saldırısına uğrayan 4 Lübnan askeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:38:51 -
Suriye sınırında kaçakçıların saldırısına uğrayan 4 Lübnan askeri yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin saldırısı sonucu 4 asker yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Suriye sınır hattında devriye gezen askerlerin kaçakçıların saldırısına uğradığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki sınır hattında görev yapan askerlerin üzerine el bombası atıldığı aktarılan haberde, saldırı sonucu yaralanan 4 askerin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, saldırganlardan birinin gözaltına alındığı ifade edildi.

- Sınırı hattındaki "yasa dışı ticaret"

Lübnan Yüksek Savunma Komitesinin geçen yıl yayımladığı verilere göre, Suriye sınır hattında 124 yasa dışı güzergah söz konusu ve bunlar kaçakçılar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybının hayat pahalılığına neden olduğu Lübnan'da bir kesim, devletin sübvanse ettiği mazot ve un gibi temel gıda maddelerinin komşu ülke Suriye'de tüketilmesini sağlayan yasa dışı ticarete tepki gösteriyor.

Lübnanlıların çoğu ve siyasi bazı kesimler, iki ülke arasındaki yasa dışı güzergahları ülke ekonomisine ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelere yönelik ciddi bir tehdit olarak görüyor.

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