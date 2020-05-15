  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı
için kalan
Aktüel

Mardin'nde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:45:13 -
Mardin'nde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası

MARDİN (AA) - Mardin'de Artuklu ilçesinde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde ofis olarak kiralanan adreste kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen ve koronavirüsle mücadele kapsamında Mardin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar araç ve aletlerine el konulurken, kumar oynatılan büro mühürlenerek kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı