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Aktüel İsrail'deki Beytar Yeruşalayim futbol takımının taraftarlarından Hazreti Muhammed'e hakaret
Aktüel

İsrail'deki Beytar Yeruşalayim futbol takımının taraftarlarından Hazreti Muhammed'e hakaret

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:57:17 -
İsrail'deki Beytar Yeruşalayim futbol takımının taraftarlarından Hazreti Muhammed'e hakaret

KUDÜS (AA) - İsrail'de Beytar Yeruşalayim adlı futbol takımının taraftarları, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir şarkı paylaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu takımın taraftarlarının video paylaşım sitesi YouTube üzerinden İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir şarkı videosu paylaştığını duyurdu.

Dünyada yükselen İslam karşıtı tutuma işaret eden Avde, İslam Peygamberine yönelik hakaret içerikli şarkının bu nedenle "ilgi gördüğünü" aktardı.

Avde, açıklamasında YouTube video paylaşım sitesinin sahibi Google şirketine çağrı yaparak, Beytar Yeruşalayim taraftarlarının paylaştığı şarkının yayından kaldırılmasını istedi.

Demokratik bir ülkede söz konusu taraftar grubunun yasa dışı sayılacağına dikkati çeken Avde, İsrail yönetimine hitaben de "Balık baştan kokar. Bu saygısız baş, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcılar, Arap olan her şeye karşı nefret ve ırkçılıkla dolu." eleştirisini yöneltti.

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