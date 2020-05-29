İsrail askerleri Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını engelledi

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını engellerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gerekçe göstererek onlarca Filistinlinin camiye girmesine izin vermedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli sabah namazını kılmak için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti.

İsrail askerleri, giriş kapılarını uzun süre kapatarak Filistinlilerin camiye girmesine engel oldu. İsrail askerleri ayrıca Harem-i İbrahim Camisi müezzininin de sabah ezanını okumasına izin vermedi.

Harem-i İbrahim Camisi'ne az sayıda kişinin girişine izin veren İsrail askerlerinin Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek içeriye almadığı Filistinliler ise namazlarını sokaklarda kıldı.



Filistin yönetiminin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay kapalı kalan Harem-i İbrahim Camisi, salı günü ibadete açılmıştı.



İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.



