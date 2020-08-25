  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla askerler çatıştı
Aktüel

İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla askerler çatıştı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:58:36 -
İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla askerler çatıştı

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Afganistan sınırında, güvenlik güçleriyle uyuşturucu kaçakçısı silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı sınır ilçesi Zabol'da güvenlik güçleriyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu, İranlı asker Said Rahmani'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kaçan kaçakçıların yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedilirken, olayın ardından yüksek miktarda uyuşturucunun da ele geçirildiği bilgisi verildi.

İran'ın Afganistan ve Pakistan sınırında güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı