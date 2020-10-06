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Aktüel İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyardı
Aktüel

İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyardı

- İran Savunma Bakanı Emir Hatemi: - "Sınır sakinleri ve İran vatandaşlarının güvenliği önemli bir konu olduğu için bu uyarıların birbirleriyle çatışan komşularımız tarafından dikkate alınacağını umuyoruz. Bu durum devam ederse kesinlikle daha fazla önlem alınacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:15:30 -
İran, Ermenistan ile Azerbaycan'ı topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyardı

ANKARA (AA) - İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Ermenistan ve Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda İran topraklarına düşen mühimmatlar konusunda uyararak, sorunun devam etmesi halinde daha fazla önlemlere başvuracaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Hatemi, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklı Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ülkesinin topraklarına düşen mühimmatlar konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyardı.

Ülkesinin sınır güvenliğinin korunmasının kendileri için hayati bir konu olduğunu belirten Hatemi, "Hata ve dikkatsizlik nedeniyle İran sınırlarına bir merminin isabet etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Kafkasya bölgesinde çatışan taraflara bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır." dedi.

Hatemi, "Sınır sakinlerinin ve İran vatandaşlarının güvenliği önemli bir konu olduğu için bu uyarıların birbirleriyle çatışan komşularımız tarafından uygulanacağını ve dikkate alınacağını umuyoruz. Bu durum devam ederse kesinlikle daha fazla önlem alınacaktır. İran vatandaşlarının hata sonucu dahi zarar görmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.


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