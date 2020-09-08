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Ekonomi ILUP kapsamındaki üçüncü webinar gerçekleştirildi
Ekonomi

ILUP kapsamındaki üçüncü webinar gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında Ankara'daki Ayaş Havzası'nda ILUP için mevcut ve kullanışlı olan farklı uydu kaynaklı küresel ürünlerin incelenmesi konusunda bilgiler sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:31:25 -
ILUP kapsamındaki üçüncü webinar gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığının teknik iş birliği projesi olan "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması (ILUP)" kapsamındaki webinar serisinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, eğitimin ana amacı Ayaş Havzası'ndaki örneklerle katılımcılara bulut bilgi işlem ve Google Earth Engine araçlarını kullanarak uydu verilerinden bilgi ve harita elde etme olanaklarının sunulması olarak belirlendi.

Eğitim kapsamında FAO'nun teknik uzmanlarınca Google Earth Motoru ve temel ilkelerinin tanıtılması ve Ankara'daki Ayaş Havzası'nda ILUP için mevcut ve kullanışlı olan farklı uydu kaynaklı küresel ürünlerin incelenmesi konusunda bilgiler paylaşıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlığa bağlı Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanı İbrahim Müftüoğlu, projeyle Ayaş'ta 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla uyumlu bir arazi planlaması yaparak geliştirilecek metodolojinin, ülkenin her noktasına yayılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Müftüoğlu, "Projenin önemli çıktılarından biri de ülke çapında yürütülen planlama çalışmaları kapsamında yeni bir başlangıcın gerçekleştirilmesi için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin de yürütülmesidir." ifadesini kullandı.

Google Earth Motoru, Google'ın ormansızlaşma, kuraklık, afet, hastalık, gıda güvenliği, su yönetimi, iklim gözlemleri ve çevresel koruma gibi çok çeşitli ve farklı yüksek etkili sorunların üstesinden gelmek için, etkin bilgi işlem yeteneklerini kullanarak küresel ölçekte jeo-uzamsal analizler yapan bulut tabanlı bir platform olarak tanımlanıyor.

Google Earth Motoru, ILUP Projesi kapsamında yapılacak planlama çalışmalarında kullanıcıların bulut tabanlı paralelliklerle sorun yaşamadan hesaplamalar yapabilmelerine imkan tanıyacak.

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