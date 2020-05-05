Hamas: İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail ile esir takası için ara bulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerde ilerleme olmadığını açıkladı.

Hamas'a ait internet sitesinde yayınlanan ve ismi verilmeyen resmi bir kaynağa dayandırılan açıklamada, İsrailli siyasilerin medya propagandası yaptığı vurgulanarak, "Ara bulucular vasıtasıyla yürütülen esir takası müzakerelerinde niteliksel bir ilerleme olmadığını bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in uyguladığı propagandayla Hamas'ın sunduğu girişimden kaçınmayı, İsrailli esirlerin ailelerini yanlış yönlendirmeyi, Filistinli esirlere ve ailelerine psikolojik baskı yapmayı hedeflediği belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail basınında yer alan bilgilere itimat edilmemesi talep edilerek, yeni bir gelişme olması halinde Hamas tarafından gerekli açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, 2 Nisan'da Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirler konusunda harekete geçme fırsatı olduğunu söylemişti.



İsrail işgal kuvvetlerinin bir değişimden çok insani nitelikli bir eylemde bulunmasının mümkün olduğunu belirten Sinvar, "Hapisanelerdeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebiliriz." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 6 Nisan'da Gazze'deki İsrailli kayıp askerler konusunda ara bulucular kanalıyla acil bir diyalog çağrısında bulunmuştu.



İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk kez Nisan 2016'da, ellerinde İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuş ancak ölü ya da sağ olduklarına dair bilgi vermemişti.

