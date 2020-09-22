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Aktüel Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'nin Belarus'a yaptırımlarını bloke etmesi tepki çekti
Aktüel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'nin Belarus'a yaptırımlarını bloke etmesi tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:14:37 -
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'nin Belarus'a yaptırımlarını bloke etmesi tepki çekti

BERLİN (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yaptırım kararını engellemesi Avrupa'da tepkiye yol açtı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'nin yaptırım kararını engellemesini eleştirerek "Belaruslulara, toplumlarımıza ve tüm dünyaya yanlış sinyal gönderiyor." ifadesini kullandı.

Rinkevics ayrıca GKRY'nin Belarus konusunda AB'yi adeta rehin aldığına dikkati çekerek, "Ne yazık ki bugün bir üye devletin rehin alması nedeniyle Belarus'taki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız üzücü." paylaşımında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da Twitter'den yaptığı paylaşımda, Belarusluları desteklemenin ve yaptırımlar üzerinde anlaşamamanın, uğruna mücadele edilen demokratik değerlerin güvenilirliğini baltaladığını belirterek, "Bazı meslektaşlar (GKRY) bağlantılı olmaması gereken şeyleri birbirine bağlamamalıdır. Litvanya önemli eylemlerde ısrar etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bild ise AB Dışişleri Bakanları toplantısının "ne yazık ki" GKRY'nin Belarus'a yaptırımları engellemesiyle hatırlanacağına ve bunun hızla büyüyen bir güvenilirlik sorunu olduğuna işaret etti.

ABD'nin bir dönem AB Büyükelçisi olan Anthony Gardner de sosyal medya hesabından, "AB, Belarus konusunda birleşik bir bakış açısıyla hemen adım atamazsa, AB dış politikası büyük bir darbe alacaktır. Kıbrıs'ta kirli Rus parasının bunu durdurmasına izin veremeyiz." paylaşımında bulunarak tepkisini ortaya koydu.

- FAZ gazetesindeki yazıda GKRY eleştirildi

Öte yandan Frankfurt Allgemeine Zeitung'ta yer alan "Kıbrıs'ın aptallığı" başlıklı yazıda GKRY eleştirildi.

Yazıda AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile yaşadıkları doğal gaz ihtilafında Birliğin kendi taraflarında yer alması beklentisi içinde olabileceğine işaret edilerek, "Kıbrıs’ın mevcut tabloda halihazırda izlediği yol uygun değil hatta aptalca. Bu, Kıbrıs’ın çıkarlarına ve itibarına da zarar veriyor. Kıbrıs hükümeti, Belarus hükümet yetkililerine yönelik olası yaptırımlara onayı, Ankara’ya yönelik yaptırımların da onaylanmasını şart koşarak yani birbiriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan iki konuyu ilişkilendirerek, AB dış politikasında tıkanmışlık izlenimi uyandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Güney Kıbrıs’ın direnmesinin gerçekten doğrudan Belarus ile ilgisinin olup olmadığının irdelendiği yazıda, "Neticede Akdeniz adası yıllardır eski Sovyetler Birliği kökenli oligarkların ve siyasetçilerin karanlık kaynaklardan devşirdikleri mal varlıklarının aktarma noktası olarak hizmet etmesiyle isim yapan bir yer. Acaba Kıbrıs’ta AB yaptırım listesinde yer alan Belaruslu yetkililerin parası da yatıyor olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunuldu.

AB Dış İlişkiler Konseyi, dün başta Belarus olmak üzere Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durum gibi konuları görüşmek üzere toplanmış ancak GKRY Belarus'a uygulanmak istenen yaptırımları engellemişti.



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