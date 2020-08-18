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Aktüel Gazze'deki elektrik kesintileri hastaların hayatını tehdit ediyor
Aktüel

Gazze'deki elektrik kesintileri hastaların hayatını tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:12:25 -
Gazze'deki elektrik kesintileri hastaların hayatını tehdit ediyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan elektrik kesintilerinin hastaların yaşamlarını tehlikeye attığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Elektrik kesintileri, kuvözlerdeki prematüre bebeklerin, yoğun bakım ve böbrek hastalarının hayatını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Kudra, ayrıca "ameliyatların ve sezaryen doğumların" durması tehlikesinin varlığına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.


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