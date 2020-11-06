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Spor Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor
Spor

Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 38 maçın 30'unu kazandı, 5'ini kaybetti - İstanbul'daki 19 maçtan 17'sinde galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:23:11 -
Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.


- Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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