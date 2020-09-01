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Aktüel Eylül 2020 Dünya Gündemi
Aktüel

Eylül 2020 Dünya Gündemi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:20:06 -
Eylül 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul oturumları eylül ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Eylül

- ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanması talebi Manhattan'daki mahkemede tartışılacak.

- Kırgızistan'da eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Kovid-19 nedeniyle sadece ilkokul öğrencileri ders başı yapacak.

2 Eylül

- İtalya'da 77. Venedik Film Festivali başlayacak.

4 Eylül

- ABD'nin başkenti Washington'da Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa ilişkin toplantı düzenlenecek.

- Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak genel seçimler dolayısıyla siyasi partilerin seçim kampanyası başlayacak.

5 Eylül

- Arnavutluk'ta Rahibe Teresa'nın Azize İlan Edilmesi Günü kutlanacak.

8 Eylül

- Kuzey Makedonya'da bağımsızlık günü kutlanacak.

- ABD Senatosu oturumlara başlayacak.

10 Eylül

- ABD'de Kovid-19 salgını endişesi altında New York'ta okullar açılacak.

- 4 Eylül'de anaokullarının ve 7 Eylül'den itibaren ise diğer okulların açılacağı İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğretmenler, ülke genelinde greve gidecek.

11 Eylül

- ABD'de 11 Eylül terör saldırılarını anma töreni düzenlenecek.

- Kovid-19 salgını nedeniyle New York eyaletinde süren "acil durum" emri sona erecek.

- Brüksel'de Avro Grubu Toplantısı düzenlenecek.

- İspanya'da başta Barselona şehri olmak üzere Katalonya Millli Günü (Diada) dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

12 Eylül

- İtalya'da 77. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan" ve diğer ödüller sahiplerini bulacak.

- İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2021-2021 sezonu başlayacak.

15 Eylül

- BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevi devralacak.

- ABD Başkanı Trump'ın, ABD'li bir firmaya satılması için Çinli teknoloji şirketi TikTok'a tanıdığı süre sona erecek.

16 Eylül

- İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğrenciler, üç gün sürecek ders bırakma eylemi yapacak.

20 Eylül

- ABD Başkanı Trump, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumlarının ilk gününde konuşma yapacak.

- İtalya'da iki gün sürecek çift kanatlı parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanat Temsilciler Meclisindeki parlamenter sayısını azaltmayı öngören anayasa değişikliği referandumu yapılacak.

- Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği düzenlenecek.

21 Eylül

- Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak.

22 Eylül

- Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumları başlayacak.

- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

24 Eylül

- Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

- Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak.

25 Eylül

- Brüksel'de AB Rekabet Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

28 Eylül

- Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.

29 Eylül

- ABD Başkan adayları Trump ve Biden ilk kez canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşacak.

29 Eylül

- Arnavutluk'ta Ulusal Kültürel Miras Günü kutlanacak.

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