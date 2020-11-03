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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Keravnos: 74 - TOFAŞ: 84

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:26:04 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 mağlup etti.

Lefkoşa kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Keravnos, ilk çeyreğini 22-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 39-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve etkili hücum organizasyonları üreten TOFAŞ, üçüncü periyotunu 64-53 önde kapattığı karşılaşmayı 84-74'lük skorla kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 24 sayı üreten TOFAŞ'lı DeVaughn Akoon-Purcell oldu.

Birinci hafta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen TOFAŞ, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.



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