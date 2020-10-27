Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge yeniden trafiğe açılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yabancı misyon temsilciliklerinin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge günün belirli saatlerinde olmak üzere yeniden trafiğe açılacak.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sekreteri Muhammed Beyati, ülkenin resmi ajansına yaptığı açıklamada, "Yeşil Bölge'nin 4 ve 5 numaralı kapılarının sabah 06.00 ile akşam 17.00 arasında trafiğe açılması kararı alındı." dedi.

Irak güvenlik güçleri, gösterilerden dolayı beton bariyerlerle kapatılan ve Yeşil Bölge'ye çıkan Sinek Köprüsü'nü de bu sabah trafiğe açtı.

Irak'ta 25 Ekim 2019 gösterilerinin birinci yılında Tahrir Meydanı'nda iki gün boyunca gösteriler düzenlenmişti. Zaman zaman güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbededen dolayı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüler yerleştirilen beton bariyerlerle trafiğe kapatılmıştı.

Yeşil Bölge, geçen yıl ekim ayında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler sebebiyle trafiğe kapatılmıştı.



