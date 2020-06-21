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Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan şehit ailesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:09:40 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan şehit ailesine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailesini ziyaret etti.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle şehidin Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.

Milletvekili İmran Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi.

Burada baba Muhyi ve anne Selamet Taş'a başsağlığı dileyen Ünal, aileyle bir süre sohbet etti.

Ünal, daha sonra apartmanın çıkışında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babalar gününü kutlayan çocuklarla görüştü.

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