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Ekonomi

AB, Kuzey Makedonya'ya mali destek hazırlığında

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:01:37 -
AB, Kuzey Makedonya'ya mali destek hazırlığında

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro destek sağlanacağını bildirdi.

AB Komisyonu, Kuzey Makedonya'ya mali destek sağlanması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro makro finansal destek verileceği kaydedildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB mali destekleri, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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