- Güreş: Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open Turnuvası

ANKARA (AA) - Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli sporcular 6 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stilde ilk gün müsabakalarını, 61 kiloda Ahmet Duman ve 74 kiloda Fazlı Eryılmaz altın, 61 kiloda Recep Topal ile 70 kiloda Haydar Yavuz gümüş, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ve 79 kiloda Ramazan Sarı ise bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvanın ikinci günü olan bugün, serbest stil 86 kiloda Fatih Erdin, Selim Yaşar ve Osman Göçen, 92 kiloda Erhan Yaylacı ile Arif Özen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan ve 53 kiloda Zeynep Yetgil mindere çıkacak.

Organizasyonda yarın ile cumartesi günü kadınlar ve grekoromen stil müsabakaları yapılacak.





- Moskova Grand-Prix kafilesi Rusya'ya gitti





Rusya'da 6-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Moskova Grand-Prix Güreş Turnuvası'na kıtalacak milli takım kafilesinin bu ülkeye gittiği duyuruldu.

Antrenör Adem Bereket yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı kafilesinde, 57 kiloda Şaban Kızıltaş, 65 kiloda Hamza Alaca, 74 kiloda Yakup Gör, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut'un yer aldığı ifade edildi.