ŠKODA üretimi daha teknolojik hale getiriyor
ŠKODA, ileri teknolojiyi her alanda kullanarak müşteri deneyimini artırmanın yanı sıra araç üretim aşamasında da kullanarak üretim kalitesini artırmaya devam ediyor
Son olarak ŠKODA, HoloLens gözlükleri olarak bilinen artırılmış gerçeklik uygulamasını üretim hatlarında denemeye başladı. Bu sayede üretimde hiçbir aksama yaşanmamasını hedefleyen ŠKODA, aynı zamanda üretim hattının bakımlarını ve onarımlarını da bu yollar gerçekleştirebiliyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, video konferans toplantılarında ve eğitim amaçlı olarak da kullanılabiliyor.