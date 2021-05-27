ŠKODA üretimi daha teknolojik hale getiriyor

Son olarak ŠKODA, HoloLens gözlükleri olarak bilinen artırılmış gerçeklik uygulamasını üretim hatlarında denemeye başladı. Bu sayede üretimde hiçbir aksama yaşanmamasını hedefleyen ŠKODA, aynı zamanda üretim hattının bakımlarını ve onarımlarını da bu yollar gerçekleştirebiliyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, video konferans toplantılarında ve eğitim amaçlı olarak da kullanılabiliyor.