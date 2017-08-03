‘Türkiye sınırında savaş çıkar…’ ABD resmen duyurdu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib eyaletinde yaşanan çatışmalardan Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir el-Şam'ın zaferle çıkmasının, ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike yaratacağını söyledi.

Ratney, Çarşamba gecesi internet üzerinden yayınladığı mektubunda, "Suriye'nin kuzeyi, tarihinin en büyük trajedilerinden birine sahne oluyor... İdlib'te Nusra Cephesi'nin hakimiyet kurması halinde, ABD'nin gerekli askeri önlemlere başvurmamaları konusunda uluslararası aktörleri ikna etmesi çok zorlaşır" dedi.



Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan İdlib, şu anda tamamı Suriye hükümetine karşı savaşan silahlı grupların elinde bulunan tek eyalet. Bu nedenle de hem Suriye ordusu hem de Rusya'nın hava operasyonlarının hedefi oluyor. Eyaleti elinde tutan gruplar arasında yaşanan çatışmaların hava operasyonlarının şiddetini artırmasından endişe ediliyor.

Ratney, "İdlib'te ortaya çıkacak ağır sonuçların sorumlusunun (Heyet Tahrir el-Şam'ın lideri Ebu Muhammed el) Colani ve çetesi olduğunu herkes bilmelidir" dedi.

Özel temsilci, Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi için Rusya ile yapılan gizli görüşmeleri yürüten isim olarak biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan bu ateşkes, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için iki büyük devletin attığı ilk somut adım olarak görülüyor.

'İsim değiştirseler de ABD'nin hedefinde olacaklar'

Ratney, İdlib eyaletinde Nusra Cephesi ile bağlantılı tüm savaşçıların El Kaide'nin bir parçası olarak görüldüğünü ve isimlerini değiştirmelerine karşın ABD'nin hedefinde kalacaklarını da ifade etti.

2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren ve El Kaide'den ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi, son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte Heyet Tahrir el-Şam adında bir çatı örgüt kurdu.

Ahrar'uş Şam ve adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi, 2015'te İdlib'i alan çatı örgütü Fetih Ordusu içinde birlikte yer almış ve bu eyalet farklı gruplar tarafından ortak olarak yönetilmeye başlanmıştı.