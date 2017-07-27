Türk istihbaratı için İnşa edilmeye başlandı

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'nin olası AFRİN operasyonu yaklaşırken, Muhalifler'de Türk Silahlı Kuvetlerinin sınır bölgesine yaptığı yığınaklara ek olarak bazı sınır bölgelerinde kontrol noktaları oluşturmaya başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Jisr ash Shugur sınırında bulunan yüksek bir alana Muhalifler ve TSK birlikleri uydu takip noktası kurmak için çalışmalara başladı.

Çalışmalar Uydudan görüntülenirken, Afrin operasyonu sırasında Esed rejiminin işgalinde bulunan Salma bölgesinden gelecek bir saldırı gözlenebilecek.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr