A101 yine şaşırttı: Forklift Aldın Aldın kataloğunda

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, yine gündeme bomba gibi düşecek bir imza attı. Yeni haftanın "Aldın Aldın" ürünlerini duyuran şirket, bu kez de forklift satacağını açıkladı. 2 farklı modelle karşımıza çıkacak A101, forklift ihtiyacı olan vatandaşların aklını çelecek gibi görünüyor.

Peki A101'de satışa sunulacak forkliftlerin özellikleri ne? Bu ürünlerin A101 fiyatları nasıl olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda A101'in satacağı forklift modelleri:

DOLPHİN PRESTİGE PRO

• Euro 5 düşük emisyonlu çevre dostu motor

• Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)

• 3 ton yük kaldırma kapasitesi

• Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2400 mm dönüş yarıçapı)

• 4 yollu hidrolik kumanda sistemi

• Koltuk ve kemer emniyet sistemi

• Sağ sol çatal kaydırma

• Süspansiyonlu gramer koltuk

• Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili

• Ekonomik yakıt tüketimi (Saatte 3-4 litre, 65 litre depo kapasitesi)

• Güçlü motor kapasitesi (44,8 kW 3 silindirli motor 60 beygir güç)

• 2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 999.000 TL

DOLPHİN TİTAN PRO

• Uzun ömürlü ve çevre dostu batarya

• Yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm)

• 3 ton yük kaldırma kapasitesi

• Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti (2420 mm dönüş yarıçapı)

• 4 yollu hidrolik kumanda sistemi

• Sağ sol asansör kaydırma tablası

• Süspansiyonlu gramer koltuk

• Güvenli ve yüksek dayanımlı çelik kabin profili

• Yüksek performans (24 kW hidrolik motor – 15 kW yürüyüş motoru)

• Hızlı şarj

• Sessiz ve titreşimsiz kullanım

• Düşük bakım maliyeti

• Açık ve kapalı alanda kullanım

• 2 yıl veya 2.000 saat garanti

A101 fiyatı: 1.199.000 TL

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre hem Dolphin Prestige Pro hem de Titan Pro modeli, peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek.

A101 Aldın Aldın sayfasını aşağıdan inceleyebilirsiniz: