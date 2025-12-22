  • İSTANBUL
Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye'ye entegre olma niyeti yok!

Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG arasındaki entegrasyon görüşmelerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Suriye’nin önündeki en büyük engel olarak duran SDG’nin İsrail’den aldığı güç nedeniyle entegrasyonu uzattığını ifade eden Fidan “SDG'nin entegrasyona niyeti olmadığını görüyoruz” dedi.

Çalışma ziyareti kapsamında Şam'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Şam'da bir araya geldi.

Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG’nin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye’nin önünde engel olmaktan çıkması önemlidir" dedi.

"SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel" ifadeleri kullanan Fidan, "İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması bölgenin istikrarına katkı yapacak bir husustur" diye konuştu.

Fidan, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin olarak da "Bizim beklentimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump’ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın hemen başlaması" dedi.

 

