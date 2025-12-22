Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!
Modernizm maskesi altında gençlerimize zerk edilen ve İslam’ın özünü hedef alan "spiritüel" safsatalara karşı ferasetli Anadolu kadını yumruğunu masaya vurdu.
Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videoda bir anne, kızına batıl inançların yerine hakiki imanı nakış nakış işledi.
"Evrene enerji gönderme" gibi içi boş New Age zırvalarını reddeden şuurlu anne; "Biz Allah’tan isteriz, hayırlısını dileriz" diyerek, nesillerimizi ifsat etmek isteyen küresel akımlara karşı nasıl durulması gerektiğini tüm Türkiye'ye bir kez daha hatırlattı.
Sosyal Medya
