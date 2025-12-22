6 saatlik yol 40 dakikaya düşüyor: Dünyanın en uzun tünelini inşa ediliyor

Çin, ulaşım ve mühendislik alanında ezber bozacak bir projeye daha resmen start verdi. Bohai Boğazı Tüneli için verilen resmi onayla birlikte, dünyanın en uzun deniz altı tüneli olmaya aday dev proje hayata geçiriliyor. Yaklaşık 123 kilometre uzunluğundaki tünel, mevcut en uzun deniz altı tünellerinin toplamını bile geride bırakacak.

Alman gazetesi BILD’de yer alan habere göre proje, iki paralel tüpten oluşacak ve yüksek hızlı trenler bu hat üzerinde saatte 240 kilometrenin üzerinde hızla ilerleyecek. Böylece Çin’in sanayi ve ticaret açısından stratejik şehirleri Dalian ile Yantai arasındaki seyahat süresi, bugünkü 6-8 saatten yalnızca 40 dakikaya düşecek. Bu hız, Manş Tüneli’nde saatte yaklaşık 160 kilometre hız yapan Eurostar trenlerini de açık ara geride bırakıyor.

Denizin Altında Rekor Mesafe

Planlamaya göre tünelin yaklaşık 56 mili (90 kilometreye yakın bölümü) doğrudan deniz tabanının altından geçecek. Bu mesafe, 24 millik Manş Tüneli ile Japonya’daki Seikan Tüneli’nin 14,5 millik deniz altı bölümünün toplamından bile daha uzun olacak.

Projenin tahmini maliyeti 23 milyar sterlini aşarken, inşaat süresinin 10 ila 15 yıl arasında sürmesi bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, çok daha kısa olan Manş Tüneli yaklaşık 6 yılda tamamlanmıştı.

Deprem Riskine Karşı Üst Düzey Güvenlik

Bohai Boğazı Tüneli, Liaodong ve Shandong yarımadaları arasında, deprem riski taşıyan bir bölgede inşa edilecek. Bu nedenle projede ileri teknoloji güvenlik sistemleri ön planda tutuluyor. Yetkililer; gelişmiş havalandırma, su yalıtımı, yapısal sensörler ve acil tahliye çıkışları gibi sistemlerin tünelin her aşamasına entegre edileceğini belirtiyor.

Çevrecilerden Uyarı Geldi

Dev projeye yönelik eleştiriler de gecikmedi. Çevre örgütleri, Bohai Boğazı’nın biyolojik çeşitlilik açısından son derece hassas bir bölge olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle koruma altındaki benekli fokların yaşam ve üreme alanlarının tehlikeye girebileceği ifade ediliyor.

İnşaat güzergahındaki bazı alanların doğa koruma bölgesi ilan edilmesi planlanırken, Çin Bilimler Akademisi’nden Sun Fenghua şu uyarıda bulundu:

“Tünel inşasının çevresel ve teknik riskleri tam anlamıyla ortaya konulmadan projeye başlanmamalı.”

Bohai Boğazı Tüneli, tamamlandığında yalnızca Çin’in değil, dünya mühendislik tarihinin de en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Ancak proje, sunduğu hız ve ekonomik kazanımlar kadar, doğurabileceği çevresel sonuçlarla da uzun süre tartışılacağa benziyor.