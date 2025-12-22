  • İSTANBUL
Gündem

TB2 SİHA'lar karşısında illallah etmişlerdi! Buldukları çözüme bakın

Savaşın ilk yıllarında Bayraktar TB2 SİHA'ların büyük darbe vurduğu Rus ordusu savunma alanında bazı çözümler üretmeye çalışıyor. Ukrayna'nın TB2'lerin yanında FPV dronları karşısında zor anlar yaşayan Rusya ilginç bir hamleye imza attı.

Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılında, Rus ordusu drone saldırılarına karşı “yenilikçi” yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, bir Rus tankının üzerine tam boy bir nakliye konteyneri monte edildiği görülüyor. Bu “konteyner tank” veya “kaplumbağa tankı” FPV dronlardan korunmak amacıyla tasarlanmış doğaçlama bir zırh çözümü olarak lanse ediliyor.

 Videoda, çamurlu cephe hattında ilerleyen konvoy dikkat çekti. Rus birlikleri, bu tür modifiye araçları özellikle Donbas bölgesinde yoğun drone tehditlerine karşı kullanıyor.

Ancak uzmanlar, ek zırhın tankın hızını ve manevra kabiliyetini ciddi şekilde kısıtladığını belirtiyor.

 Rusya-Ukrayna savaşı, 2022'deki tam ölçekli işgalle başlayan ve 2025 sonunda hala devam eden bir çatışma. Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini kontrol ederken, cephede yavaş ilerlemeler kaydediyor. Son dönemde ABD arabuluculuğunda barış görüşmeleri yoğunlaşsa da, Putin'in maksimalist talepleri nedeniyle anlaşma uzak görünüyor. Ukrayna ise enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarına ve kış koşullarına rağmen direniyor. Savaş, her iki tarafta da ağır kayıplara yol açmaya devam ediyor.

 

