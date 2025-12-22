  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Katiller kahpelikte sınır tanımıyor! Müslümanları evsiz bıraktılar

Suriye'den bomba İHA hamlesi

ABD’li vekil her şeyi itiraf etti! Bu sapığın bizimle ve İsrail ile bağlantısı vardı

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Okul bahçesindeki dehşetin görüntüleri çıktı

123 yıllık vefa! Polonyalı kadının Osmanlı sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı

Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi

Maduro’nun Etrafında "Küba Seddi" Telefon yasak. İstihbarat Teyakkuzda

‘Özel operasyon düzenledik’ dedi ve ekledi: Savaş uçaklarını yok ettik!

İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Yerlikaya’dan operasyon açıklaması: Milli iradeye kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz!
Dünya Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar
Dünya

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletindeki bir camiye gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Camide kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken cami derneğinin geçen haftalarda tehdit ve nefret mesajları aldığı ortayla çıktı.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, polis, saldırının Hollabrunn kentinde yer alan Arnavutluk Kültür Derneğine ait bir camiye yapıldığını açıkladı. Açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırı sırasında camide kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, faillerin kimliğine ilişkin henüz herhangi bir ipucu bulunmadığı ve saldırının arkasında aşırılıkçı bir amacın olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi. Dernek Başkan Yardımcısı Resul Ademi, yaptığı açıklamada, bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamadıklarını ve saldırıdan dolayı şoke olduklarını belirtti.

Ademi, dini kurumlar için daha fazla koruma gerektiğini ifade etti. Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) 17 Aralık'ta, geçen haftalarda kurumu hedef alan nefret mesajları ve tehdit mektuplarının arttığını açıklamıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23