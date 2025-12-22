  • İSTANBUL
Tahran'dan dikkat çeken suçlama: Sydney'deki katliamın arkasında İsrail var

Tahran'dan dikkat çeken suçlama: Sydney'deki katliamın arkasında İsrail var

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, 14 Aralık’ta Sydney’deki silahlı saldırının İsrail tarafından yürütülen bir algı operasyonu olduğunu iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, 14 Aralık’ta Sydney’de düzenlenen silahlı saldırının arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdü. Musevi, saldırının “algı operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

İran devlet televizyonu IRIB’e göre Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Sydney’de Yahudilerin hedef alınmasının İsrail’in “Yahudi düşmanlığı algısı oluşturma” amacı taşıdığını kaydetti.

Musevi, “Birkaç gün önce gördüğünüz gibi Siyonist rejim kendini vurmuştur. Bu terör saldırısı, tersine göçü engellemek, iç karışıklıktan kurtulmak ve Yahudi karşıtlığı algısı oluşturmak amacıyla yapılmıştır” dedi. İranlı yetkili, İsrail’in geçmişte de “mağdur rolü” için benzer eylemler yaptığını ileri sürdü.

SYDNEY’DE NE OLMUŞTU?

New South Wales eyaletine bağlı Sydney’de bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si polis olmak üzere 38 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma Avustralyalı makamlarca sürdürülüyor.

Yorumlar

Arı

Günaydın bunu en son siz öğrenmişsiniz

Yılgör

Mağduriyet ortaya koymak için Siyonistler kendi halkını vurdu. Müslümanlar o kadar derin uykuda ki böyle bir eylem yapacak halde değiller.
