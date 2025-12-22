Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, 14 Aralık’ta Sydney’de düzenlenen silahlı saldırının arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdü. Musevi, saldırının “algı operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

İran devlet televizyonu IRIB’e göre Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Sydney’de Yahudilerin hedef alınmasının İsrail’in “Yahudi düşmanlığı algısı oluşturma” amacı taşıdığını kaydetti.

Musevi, “Birkaç gün önce gördüğünüz gibi Siyonist rejim kendini vurmuştur. Bu terör saldırısı, tersine göçü engellemek, iç karışıklıktan kurtulmak ve Yahudi karşıtlığı algısı oluşturmak amacıyla yapılmıştır” dedi. İranlı yetkili, İsrail’in geçmişte de “mağdur rolü” için benzer eylemler yaptığını ileri sürdü.

SYDNEY’DE NE OLMUŞTU?

New South Wales eyaletine bağlı Sydney’de bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si polis olmak üzere 38 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma Avustralyalı makamlarca sürdürülüyor.