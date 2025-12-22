  • İSTANBUL
Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler
Gündem

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, 21 Aralık tarihinde tutuklandı.

Akçay'ın ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve itirafçı olduğu öğrenildi.

ATV'nin aktardığına göre, Akçay, Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde katılacak kişilerin önceden belirlendiğini ifade etti.

Düzenlenen partilerde aynı barmen-garson ekibinin görev yaptığı ve bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığı ifadede yer aldı.

İfadede partilere birçok kadının da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu’nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin liraya kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

 

Akçay'ın iddiasına göre partiye Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş gibi ünlü isimler de katıldı.

Akçay ifadesinde, Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kara çıkmalarının yasaklandığını söyledi. Partiler devam ederken Garipoğlu’nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.

Şoför Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.

