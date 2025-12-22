Sonsuz mermi dönemi: Savaş gemisine lazer silah yerleştirdi

Geleceğin savaş teknolojileri artık bilim kurgu filmlerinden çıkıp savaş gemilerindeki yerini alıyor. Japonya, savunma kapasitesini bir üst seviyeye taşımak adına 100 kilovat enerji üretebilen devasa bir lazer silah sistemini donanmasına ait bir savaş gemisine yerleştirdi.

6 bin 200 tonluk JS Asuka test gemisine monte edilen bu sistem, özellikle insansız hava araçlarını ve havan mermilerini havada imha etmek üzere tasarlandı.

On adet 10 kilovatlık lazerin tek bir odakta birleştirilmesiyle elde edilen güç, metal yüzeyleri saniyeler içinde yakıp geçecek kadar yüksek bir ısı üretiyor.

Japonya Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı ATLA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sistem geçtiğimiz günlerde iki adet devasa modül halinde tersaneye ulaştı. Sistemin kalbinde, nadir toprak elementleriyle güçlendirilmiş optik fiberler aracılığıyla ışığı yükselten bir teknoloji yatıyor. Geleneksel mühimmatların aksine, bu silahın “şarjörü” biter diye bir endişe yaşanmıyor. Geminin elektrik üretebildiği her an ateş etmeye hazır olan sistem, atış başına maliyeti de klasik hava savunma sistemlerine kıyasla inanılmaz derecede aşağı çekiyor. Kara testlerinde etkinliği kanıtlanan bu teknoloji için asıl sınav ise 2026 yılının Şubat ayından itibaren açık denizlerde başlayacak.

DENİZ ŞARTLARINDA KARARLILIK VE GELECEK PLANI

Denizdeki testler, lazer silahı için karadaki denemelere göre çok daha zorlu bir sınav anlamına geliyor. Dalgalar nedeniyle sürekli sallanan bir güvertede, sistemin hedefi milimetrik bir hassasiyetle takip etmesi ve nemli deniz havasının lazer ışınını dağıtma etkisini kırması gerekiyor. Ayrıca bu tür yüksek enerjili sistemlerin devasa bir soğutma kapasitesine ihtiyaç duyması, gemi üzerindeki kısıtlı alan ve enerji kaynakları için büyük bir meydan okuma haline geliyor. Uzmanlar, fiber lazerlerin verimliliğinin hala yüzde 25 ile 35 arasında kaldığına dikkat çekerek, operasyonel olarak tam kapasite kullanım için önlerinde hala birkaç yıllık bir geliştirme süreci olduğunu belirtiyor.

Japonya bu hamlesiyle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin yer aldığı “yönlendirilmiş enerji silahı” geliştirenler kulübüne resmen dahil oldu. İngiltere'nin “DragonFire” sistemiyle geçtiğimiz yıllarda başarılı denemeler yapması ve Çin’in benzer projeler yürüttüğü iddiaları, bu alandaki küresel yarışı daha da kızıştırıyor. Japon Savunma Bakanlığı, bu testlerden elde edilecek veriler ışığında, gelecekte lazer silahlarını balistik füzeleri durdurabilecek bir güce ulaştırmayı hedefliyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, 2032 yılından itibaren bu sistemlerin en gelişmiş savunma platformu olan “Aegis” donanımlı gemilerde kalıcı olarak hizmete girmesi sürpriz olmayacak.