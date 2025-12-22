  • İSTANBUL
Konu çöp olunca büyük küçük farketmiyor

CHP’li belediyelerde çevre düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor. Mersin'de Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına moloz ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Diğer yandan da Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir çöp kamyonuda, Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık dökerken tesbit edildi. Her iki belediyeye de 3 milyon 738 bin TL idari ceza uygulandı.

CHP’li belediyelerde çevre düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor. Mersin'de 2 belediyeye çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle toplam 3 milyon 738 bin TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya ile park ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri, Tarsus ilçesinde dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü yönündeki ihbar üzerine de inceleme başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler doğrultusunda yapılan denetimlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğü belirlendi. Büyükşehir Belediyesine de 1 milyon 869 bin TL idari ceza kesilirken, olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

